«No es mi tipo»: El incómodo coqueteo de Iván Moreira que dejó chata a Monserrat Álvarez Mientras hacían un debate político en el matinal de CHV, Iván Moreira se quiso pasar de listo con la animadora, quien no quedó nada contenta.

Un incómodo momento se vivió hoy durante el matinal de Chilevisión. Y es que mientras el senador Iván Moreira fue invitado para participar en un debate político, unos ‘coquetos’ comentarios no dejaron muy contenta a Monserrat Álvarez.

Según la información que recoge Tiempo X, todo ocurrió así. La conductora de ‘Contigo en la Mañana’ comenzó presentando al panel de invitados para la jornada de este miércoles. Luego saludar a varios rostros de la política chilena, la animadora bromeó cuando fue el turno del senador.

«Iván Moreira, no sé si lo ubican, ha estado alguna vez en el programa. Es un senador de la UDI, pero cuando Usted lo escucha hablar parece de oposición», fue la introducción que hizo reír al panel.

A lo que continuó con la siguiente pregunta, para dar paso a la pauta del día. «Iván Moreira, yo ayer lo escuché diciendo que usted no estaba a favor de que el Gobierno, en su nueva ley, pusiera un impuesto a este 10%. Que a la gente no había que cambiarle, a estas alturas, las reglas del juego. ¿Escuché bien o fue un sueño? Porque estaba a punto de dormirme», le consultó Monserrat Álvarez.

«Lo que sería grave que soñara con usted a estas alturas, estaríamos traspasando todos los límites», intervino de inmediato Julio César, dándole un tono más humorístico a la cosa.

Y la respuesta que le dio el senador de la UDI a la conductora la dejó bastante perpleja y molesta.

El ‘coqueteo’ de Iván Moreira

«No se deje provocar por los dichos de Julio César, porque lo más importante de esto es que yo también soñé con usted», fue lo que le dijo Iván Moreira a Monserrat Álvarez.

A lo que la animadora le contestó incómodamente: «No sé si quiero seguir con esto, no es mi tipo de hombre. No siga con esto, por favor». Y tal parece, el equipo del matinal habría puesto una música romántica que molestó aún más a la conductora: «Sáquenme esa música, estamos en un panel político. No siga por ahí Iván Moreira».

«Se puso galán el senador. Monse, es tu culpa, no del senador Moreira», interrumpió Julio César. Lo que terminó con una contundente respuesta de parte de su compañera: «No es mi tipo y está muy viejo para mi, así que no».

«¿Muy viejo? Por favor. (…) Yo estoy felizmente casado. Pero uno puede decirle una buena palabra a una persona en una mañana», fue la respuesta del senador que dio fin a este incómodo momento.