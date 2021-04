«Era bien estricta»: Julio César recordó a Tati Penna cuando fue su profe Tras el deceso de la destacada periodista Tati Penna, Julio César contó diversas anécdotas cuando ella era su profesora en la universidad.

Esta mañana se dio a conocer el fallecimiento de la destacada periodista y cantante nacional, Tati Penna a la edad de 61 años.

Después de una vasta trayectoria en las comunicaciones, la profesional dejó este mundo producto de una esclerosis múltiple y un agresivo cáncer.

Sabida la noticia es que en el matinal ‘Contigo en la Mañana’ de Chilevisión, Julio César Rodríguez recordó a la periodista cuando ésta era su profesora de Periodismo Informativo I y II en la universidad.

«Tuve la suerte de que me hiciera clases y que después me diera el honor de ser su ayudante (…) Fue la primera que me hizo profesor asistente», dijo JC en declaraciones recogidas por Página 7.

Una de las anécdotas que recordó el conductor fue que Penna era muy rigurosa con sus alumnos, asegurando que nadie podía entrar a la sala si no se sabían los ministros o personas que figuraban en la actualidad.

«Era estricta. (Decía) ‘después no van a tener memoria para interpretar los hechos, así que desde ahora preguntas de historia’ (…) Era muy rigurosa, entendía que el periodismo se tenía que ejercer como ella también lo ejerció», cuenta Julio.

Otro aspecto que llamó la atención es que JC reveló que Tati les pedía que las pruebas de actualidad se realizaran en máquina de escribir, pese a que ya existían computadores.

Al ser preguntada el porqué de esta medida, Julio César cuenta que «ella nos decía que era por la rigurosidad».

Monse también se refirió a Tati

Después de la intervención de Julio César, Monserrat Álvarez se refirió a Tati Penna y su rol en el periodismo nacional.

«Es una mujer muy completa, porque ella sentó de alguna manera hoy día algo que nos parece más común, ella fue como el símbolo de una mujer empoderada, con carácter y de una mujer que habló del tema del derecho e igualdad de las mujer muy tempranamente», dijo.

Además, la Monse dijo que «Tati Penna fue un referente muy importante de cómo se paró frente a su profesión, de como hacía las entrevistas. Pero también de una persona que tenía pachorra, personalidad (…) era una persona que llenaba mucho los espacios, era entretenida…».

Revisa el momento a continuación: