El día en que la Chilindrina cambió al Chavo por Luis Miguel A lo largo de su trayectoria musical, Luis Miguel ha dejado en el camino a varias de sus amantes, entre las que destaca la popular Chilindrina.

Como siempre apareció en la serie, la Chilindrina siempre estuvo enamorado de el Chavo. Sin embargo, un día la chiquilla partió a brazos de Luis Miguel.

La historia se destapó cuando María Antonieta de las Nieves, en un programa de la televisión peruana, ‘El Valor de la Verdad’, donde confesó la relación.

Todo ocurrió en Acapulco en la década de los ’80, cuando se encontraba en la playa y en eso aparece el intérprete de ‘Cuando calienta el Sol’ para conversar con ella.

«Oye nena ¿tú sabes quién soy yo?’, me dijo. Le dije: ‘No, ¿sabes quién soy yo?’, y me dijo: ‘Sí, eres La Chilindrina’. Le dije ‘y tú eres mi amor soñado’, y entonces me invitó a su lancha, y nos fuimos a Acapulco», dijo María Antonieta.

Tras aceptar, la chiquilla afirma que «vimos el atardecer tan bonito y tan romántico, y tomamos rico (…) Y luego nos sacaron la foto y esa foto todavía está, en todos lados para que él no diga, que yo no fui su primer amor».

Beto Ortiz conductor del programa, jugando con el recordado personaje le pregunta si le avisó a Don Ramón, que iba a salir con Luis Miguel, a lo que la Chilindrina responde «por supuesto que no… le sacaba toda la lana a Luis Miguel y pagaba todas las deudas y los 10 meses de renta que debía en la vecindad».

La serie de Luis Miguel

Hace un par de semanas se estrenó en Netflix la segunda parte de la serie biográfica de Luis Miguel, la que ha cosechado gran éxito en la plataforma.

Protagonizada por Diego Boneta, esta vez la producción se centra en el conflicto que posee el cantante para desarrollar su carrera profesional.

«La segunda temporada será contada en dos líneas de tiempo y la trama explorará las dificultades que enfrentó Luis Miguel para balancear su vida familiar y profesional», dijo Boneta, quien también es productor ejecutivo de la serie.