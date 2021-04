Amor en tiempos de pandemia: Influencer argentina se enamoró del recolector de basura A pesar del encierro del año pasado, una influencer argentina y un recolector de basura de Buenos Aires, se enamoraron en plena pandemia.

Una bella historia de amor surgió en medio de esta caótica pandemia. Y es que desde Argentina, una parejita hizo noticia con la romántica y singular manera en como se conocieron. Tal como una película de Hollywood, una chiquilla influencer se enamoró de su recolector de basura en plena pandemia.

Según como cuenta La Cuarta, todo comenzó para allá en 2020, cuando en el país vecino se iniciaron las cuarentenas totales. Y es que al igual que en nuestro chilito, parece que fueron varios los meses que los transandinos estuvieron encerraditos.

Si bien muchas personas se han visto afectadas por esta pandemia, estos tortolitos lograron sacarle provecho a la situación y encontraron el amor a pesar de todo. Incluso, llegaron a las pantallas de la televisión argentina para contar todita la historia.

De hecho, la protagonista de este romance es una reconocida influencer argentina. Daniela Viaggiamari, o mejor conocida como ‘La Chepi’, ya suma la inmensa cantidad de 2.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

«Nos conocimos por la ventana. Lo vi y dije ‘Apaaa, mirá ese chofer’. Empezamos a hablar por la ventana pocos segundos y se iba. Lo esperaba más que el sueldo a fin de mes. Me arreglaba cuando pasaba. Mi hija se daba cuenta, pero yo le decía que nada que ver», comenzó contando la chiquilla.

Y es que al parecer, el misterioso hombre seria el recolector de la basura de la localidad de Buenos Aires en donde ella vive. Razón por la cual podían compartir pequeños momentos a pesar del encierro.

El método que conquistó a la influencer argentina

Tras varios días de estos románticos encuentros, tal como una millenial, ‘La Chepi’ decidió pedirle el Instagram a Javier, el guapo recolector de basura. Gracias a esto, la rubia pudo confirmar varios detalles. Por ejemplo, que fue futbolista del ascenso argentino y que estaba solterísimo.

Y al igual que adolescentes enamorados, su amor surgió a través de la red social, con conversaciones hasta la madrugada. «Confirmé que no estaba en pareja y que vivía en donde me había dicho. Después seguimos por teléfono. Me dormía a las 5 de la mañana hablando con él. ¡Ya estábamos de novios antes de besarnos!», contó la influencer.

Sin embargo, la jugada maestra que terminó por conquistar completamente a la chiquilla fue cuando Javier se presentó después del trabajo con una botella de vino y una caja de chocolates para la hija de ‘La Chepi’. «Cuando se pueda, lo tomamos», le dijo el muchacho.

«Yo me morí de la vergüenza. Era una adolescente de nuevo. Era una Dadá horrible, pero le entré como loca ¡Al vino y a él!», confesó entre risas la argentina.

Ahora, meses después todo indica a que los tortolitos siguen juntos. Y a pesar de que no viven juntos, la influencer afirma que están bien así. «Nos gusta extrañarnos. Si comes todos los días papas fritas, te vas a agarrar un ataque de hígado. No nos queremos empachar», explicó la rubia.

Y para todos los chaqueteros, la chiquilla también aclaró que no existe conflictos con respecto al dinero. Incluso, afirmó que el recolector de basura tiene más ingresos que ella. «Él gana mejor que yo… Gana muy bien por suerte. ¡Uno que trabaja me tiene que tocar!», señaló entre risas la influencer argentina.