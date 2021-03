Sin censura: Valentina Roth respondió preguntas hot en sus redes sociales A través de su cuenta de Instagram, la bailarina Valentina Roth respondió varias preguntas hot que le hicieron sus seguidores.

Valentina Roth no deja indiferente a nadie. Y es que la chiquilla no tiene pelos en la lengua, y a través de sus redes sociales habla de lo que le da gana. La tarde de ayer no fue la excepción, ya que la bailarina se tomó su Instagram para responder una serie de preguntas hot que le hicieron sus seguidores.

Desde perder la virginidad hasta hacer un trío, la ex chica yingo no se detuvo al momento de compartir los íntimos detalles de su vida. Todo, siempre con humor, y entre varias risas y bromas.

Y es que con más de 778 mil seguidores, Valentina Roth recibió un sin fin de preguntas de sus curiosos fanáticos. De hecho, las historias de la chiquilla comenzaron con dudas sobre su físico.

«¿Siempre fuiste así de marcada? ¿Es genética?«, le preguntó un fans. A lo que la bailarina dijo: «A ver, la guata si. Tengo calugas desde como los 7 años, era brígida. Pero ahora no tengo nada comparado con esas edad. Toda mi familia tiene buena genética y todos son súper deportistas. Entonces, si. Apaña mucho la genética en esto».

Sin embargo, las preguntas fueron escalando cada vez más. «¿Te molesta que te miren las pechugas?«, le dijo un seguidor.

«¿Saben qué? no me molesta. No me molesta que me vean las pechugas. O sea, con una cara de estúpido y pegado da lo mismo. Pero si yo lo subo a historias, donde muestro claramente el medio escote, por algo será. No voy a pedir que me miren la cara si estoy mostrando las pechugas poh’«, dijo entre risas la chiquilla.

La ronda de consultas, siguió con interrogantes con respecto a la edad en que Valentina Roth comenzó su vida sexual. Y sin ignorar la pregunta, la ex chica reality contestó con toda honestidad. Incluso, decidió reírse un poco y responder con humor.

– «¿A qué edad perdiste tu virginidad?»

– «A los vienti…. ah, jajaja. No, a los quince. 15 o 16 años. Le mando saludos al niño con el que perdí la virginidad, me cae muy bien. Lo voy a dejar etiquetado aquí para que lo vayan a molestar. No mentira, jajaja. ¿Saben qué? voy a hablar con él. Quiero juntarme con él, a copuchar y saber qué es de su vida. Sería divertido». Dijo la gimnasta.

Otras preguntas, fueron un poco más atrevidas. Por ejemplo, un seguidor le consulto si haría le gustaría hacer un trío.

– «Este tipo de preguntas me están llegando así me están llegando a montones. No tengo problemas en responderlas, pero tengo familia que me mira, y no les gustaría saber«, explicó a sus fanáticos la morena.

Por último, una de las más destacadas, fue cuando le preguntaron con respecto a su preferencia en las posiciones sexuales.

– «¿Arriba o abajo en el delicioso?»

– «¿Por qué siempre arriba o abajo? Hay muchas más posiciones, no siempre arriba o abajo. Otra hue… poh’. Un poquito más de ingenio«, bromeó Valentina Roth en sus redes sociales.