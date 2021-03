Rocío Marengo se quebró al hablar de sus deseos de ser madre: «A veces las cosas no se dan» En una reciente entrevista, Rocío Marengo se emocionó al mencionar sus ganas de convertirse en mamá con su pareja y las complicaciones.

En el último tiempo Rocío Marengo hizo noticia gracias a su polémica participación en la versión che de ‘MasterChef Celebrity’, la cual fue muy distinta a la de nuestro país, pues la modelo se fue del popular programa de cocina acusando maltratos. Aunque ahora la chiquilla hace noticia por una particular razón.

Resulta que en conversación con el programa ‘Intrusos’ Argentina, la ex chica reality contó entre lágrimas que la pasa muy mal por sus complicaciones para ser mamá. Es en este contexto que aprovechó de hacer una reflexión sobre la presión social que enfrentan las mujeres para convertirse en madres.

Aunque en un principio la entrevista era sobre su éxito, Marengo terminaron hablando de esto. «Tengo muchas ganas de ser madre, siempre tuve el deseo. Estamos recontra bien con Edu, hay proyectos y dejamos los proyectos en manos de Dios por decirlo de alguna forma. Que venga cuando tenga que venir si es que tiene que venir» señaló en el programa de farándula.

Siguiendo por esta línea, la modelo che recordó que hace un tiempo comenzó con un tratamiento para poder convertirse en madre. «A veces las cosas no se dan. Los hijos de Edu me dan un lugar y nos llevamos re-bien».

Pero sin duda el tema que más emocionó a Rocío Marengo, fue sobre la dura búsqueda que tienen algunas mujeres para lograr la maternidad. «Cuando a la mujer se le despierta el deseo de ser madre, la búsqueda es muy dolorosa y dura cuando no llega, porque hay mucha ansiedad y empiezan los miedos».

«Está la presión de los medios. Hay cosas que hieren (…) una mujer no necesita ser madre para realizarse. A veces las cosas no se dan» agregó la chiquilla con evidente emoción sobre el sensible tema en su vida.

A continuación te dejamos el video de Rocío Marengo