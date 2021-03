Reggaetonero chileno es apadrinado por famoso exponente puertorriqueño El reggaetonero Adiel explicó como hizo posible el sueño de participar con Jowell uno de los máximos exponentes del género.

A inicios de febrero es que el cantante chileno de reggaetón, Adiel vio una transmisión de Instagram de Jowell, del famoso dúo Jowell & Randy.

El exponente puertorriqueño andaba en búsqueda de un nuevo talento sudamericano para apadrinar, y fue ahí donde Adiel decidió postular y mostrar su talento.

«Mandé la solicitud en el live, como cualquiera que busca su sueño», contó el chiquillo en una entrevista a Las Últimas Noticias.

Al seleccionarlo, Adiel cuenta que «me preguntó de dónde era y me pidió cantar algo. Me puse muy nervioso. Mi internet era malo y habían factores que podían pasarme la cuenta. Le canté ’14F’, canción que yo la tenía casi hecha.

Inmediatamente el cantante quedó maravillado con el talento del joven por lo que Jowell decidió clasificarlo a la segunda etapa donde tenía que contestar una encuesta, que de ganarla podía producir la canción en Puerto Rico.

«Al otro día desperté y vi que me había etiquetado y puso por mensaje: ‘Ganaste la encuesta‘. Me pidió mi número, me llamó y dijo que le diera mis datos, me iban a comprar los pasajes. Yo estaba dormido y pensaba: ‘No puede ser tan bonito‘», dijo Adiel.

No pasaron dos horas y el chiquillo ya tenía en su poder los pasajes que lo harían viajar a tierras caribeñas.

Todo fue muy rápido para Adiel

Adiel cuenta que todo fue muy rápido, ya que tras su arribo a Puerto Rico, inmediatamente se pusieron a trabajar en la producción de la canción.

«Me dijo que íbamos a hacer muchas cosas. Al terminar la conversación me metí al estudio a grabar ’14F’, contó el chiquillo.

Días después, lo llevaron al mall para comprarse ropa para la grabación del videoclip, explicando que «lo grabamos en un día. Yo llegué y estaba la maquilladora, la modelo, las cámaras, las luces, para llegar y ejecutar. A los dos días entregaron el video y salió la canción en YouTube».

A poco más de un mes de lanzada la canción, esta ya posee con más de 100 mil reproducciones.

Revisa a continuación el videoclip: