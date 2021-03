Ojo piojo: Las nuevas estafas de OnlyFans que podrían echarte al agua Suplantación de identidad, robo de tarjetas y extorsión son algunas de las nuevas técnicas de estafa que se utilizan en OnlyFans.

Si eres de los traviesos que les gusta el contenido para mayores de 18, probablemente has escuchado del sitio OnlyFans. Y es que la plataforma ha ganado bastante popularidad durante el último año, sobre todo con la llegada de la pandemia. Con la gente en cuarentena y encerrados, son varios y varias las que han decidido echarle un ojo a la aplicación. Sin embargo, así como aumentaron los usuarios, también lo han hecho diferentes estafas dentro sitio. Si aún no conoces como operan estos pillos, a continuación te explicamos cuales son estos engaños.

Según la información que recoge T13, son tres las nuevas modalidades de fraude que se están usando. Y desde la Brigada Investigadora de Cibercrimen Metropolitana de la PDI, han advertido que ya se han visto algunos casos dentro del país.

La primera de las estafas, y parece que también la más común, es la suplantación de identidad. Aquí, los delincuentes roban imágenes de perfiles de Instagram, para luego crear cuentas de OnlyFans y cobrar por los contenidos y fotos de otra persona.

Una segunda manera de engañar a los usuarios, es el modelo ‘phishing’. Esta estafa, consiste en que al momento de ingresar a la plataforma, se redirige a una nueva página para capturar los datos de las tarjetas bancarias, y así poder robarse el dinero directamente. Usualmente, este modalidad funciona pidiendo contraseñas, números de tarjetas o información clave de los usuarios. La que después sirve para ingresar a las cuentas bancarias de las víctimas.

Por último, si eres de esos que anda a escondidas dentro de OnlyFans, te aconsejamos que pongas atención. Ya que la última estafa corresponde la ‘sextorsión’, o mejor dicho, extorsión sexual. Bajo este fraude, los farsantes logran que un usuario se dirija a una determinada cuenta de la plataforma y consiguen su información. Lo que sigue, es chantajear a la persona por una cantidad de dinero. Y en el caso de este no llegue a las manos de los estafadores, los pillos amenazan con irse de tarro y contarle a los familiares y cercanos de la víctima que está ingresando a sitios de contenido erótico.

Recomendaciones para entrar de manera segura a OnlyFans

Para que puedas utilizar de la plataforma de manera segura, a continuación de dejamos unas recomendaciones para que no caigas en estas estafas:

– Usurpación de identidad: el subcomisario de la PDI, Julio Vargas, advierte que es necesario utilizar las herramientas disponibles en las redes sociales para denunciar perfiles falsos o fraudulentos. «Lo pueden reportar directamente en la red social. La plataforma lo toma y da de baja ese otro perfil por la usurpación de identidad», comentó el experto.

– Atención con las URL: el oficial también sostiene que es necesario que los usuarios se fijen rigurosamente eb las direcciones a las que ingresan y que digan claramente las palabras OnlyFans. Esto, ya que los estafadores utilizan URL similares para enviar a las víctimas a sitios fraudulentos. Por ejemplo, OnlyforFans, nombre casi idéntico que podría confundir fácilmente a los usuarios.

– Seguridad del sitio bancario: Por último, el subcomisario explica que es necesario asegurarse de la fiabilidad de los sitios antes de realizar una transferencia o pago bancario. » Cerciorarse de que estén ingresando a un sitio legítimo, así como también de la entidad bancaria donde está ingresando la tarjeta. Siempre fijarse en la URL, que aparezcan los iconos de seguridad y que se estén desplegando dentro de la entidad bancaria«, advirtió.

Recordemos, que algunos famosillos nacionales también han decidido incursionar en el mundo érotico, y han abierto cuentas de OnlyFans. Este fue el caso de Nelson Mauri o Leo Méndez Jr., quienes lamentablemente sufrieron unas filtraciones de sus videos sexuales durante la última semana.