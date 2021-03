Mamá de Tomás Bravo reveló conversación con tío abuelo del pequeño: «Quería hablar conmigo» En una reciente entrevista, Estefanía Gutiérrez dio a conocer que pudo hablar con el tío abuelo del pequeño Tomás Bravo tras dejar la cárcel.

Ya han pasado dos semanas desde que lamentablemente se encontró el cuerpo del pequeño Tomás Bravo luego de 9 días de búsqueda. Tras esta situación el tío abuelo del menor fue detenido como el principal sospechoso, pero por falta de pruebas fue dejado en libertad.

Es en este contexto que Estefanía Gutiérrez la madre del menor dio a conocer recientemente que mantuvo una conversación con su tío Jorge Eduardo Escobar. La cual de acuerdo a la joven se llevó a cabo unos días después de que saliera de la cárcel tras negarse la prisión preventiva.

«Mi corazón me dice que él no es el culpable. Aunque a mí me critiquen, pero si él hubiese sido el culpable yo creo que ya estaría preso» señaló la mamá de Tomás.

Siguiendo por esta línea, en conversación con ‘Bienvenidos’, Gutiérrez confesó que «hablé (con él) al segundo día que lo sacaron de la cárcel, no sé dónde está y él quería hablar conmigo para pedirme disculpas por haber dejado a mi hijo solo».

Por otro lado la madre del pequeño Tomás relató que «el último día, cuando se lo llevaron a la cárcel, yo lo reté. Le dije: ‘No le voy a perdonar nunca que usted haya dejado a mi hijo tanto rato solo, siendo tan pequeñito’, y él se fue con ese dolor».

«Él me decía que ‘yo siempre lo he cuidado (a Tomás) cuando íbamos a buscar las vacas, yo nunca lo soltaba. Cuando a mí se me arrancaron esas vacas, yo lo dejé y no debí haber hecho eso’ (…) A mí me duele igual porque mi tío fue siempre un gran hombre con nosotros, pero por otro lado tengo ese sentimiento de culpabilidad de por qué lo dejé salir a buscar las vacas. Por qué él lo dejó solito» cerró la joven.