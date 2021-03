Katherine Orellana respondió sin filtro a usuaria que la trató de «ordinaria» Tras compartir una fotito del recuerdo, Katherine Orellana recibió el desubicado comentario de una seguidora y no dudó en responderle.

Ya es costumbre que Katherine Orellana sorprenda a sus seguidores en redes sociales con radicales cambios de look, así fue a inicio de año donde encantó al estrenar un rubio platinado, junto con esto en febrero mostró que se hizo una rinomodelación y otros detallitos.

Pero no solo se queda en los cambios de look, pues la ex chica ‘Rojo’ siempre está más que activa en sus redes sociales, compartiendo todo tipo de registros sobre su vida personal, además de sus emprendimientos y proyectos laborales.

Es en este contexto que Katherine Orellana quiso compartir una fotito antigua en la que lucía un look muy diferente al que tiene ahora y que acompañó con el mensaje «Un recuerdo». De inmediato la chiquilla recibió más de mil me gusta y decenas de comentarios.

«Guapísima»; «Pero déjame decirte que estás regia»; «Creo q en verdad me enamore por completo»; «Que sexy»; «Que linda»; «morenaza rica»; «Regia como siempre una diva»; «Que sirena linda»; «Siempre guapa kathy querida» y «q linda estas» son algunos de los mensajes que le dejaron a la ‘morenaza de Rancagua’.

De todas formas no todos los comentarios fueron en buena onda para Katherine Orellana, ya que una de sus seguidoras le dejó un desubicado mensaje sobre como se veía en la postal. «Sigues siendo ordinaria» escribió la mujer sin pensarla.

Aunque la cantante no tardó en responderle de la mejor forma posible. «Sí. Y más ordinaria», tras esto fueron varios los seguidores de la chiquilla quienes salieron a defenderla, pero ella comentó que en esta época ya prefiere tomarse esos tipos de comentarios con humor.

«En estos tiempos es mejor reírse de lo malo» escribió Katherine Orellana, quien se llenó de me gusta y aplausos entre sus fanáticos por la forma en la que decidió tomárselo.

Aquí te dejamos la fotito de Katherine Orellana