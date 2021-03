Auditora se emocionó hasta la lágrimas en matinal de TVN tras entrevista de Gino Costa Durante una transmisión del matinal de TVN, 'Buenos días a todos', una entrevistada rompió en llanto junto con Gino Costa.

Durante la transmisión de esta mañana en el matinal de TVN ‘Buenos días a todos‘, una vecina de la comuna de San Bernando rompió en lágrimas. Esto, luego de que el periodista Gino Costa, le consultara con respecto a las nuevas comunas que entran en cuarentena el día jueves y las medidas sanitarias.

Tal como reporta Tiempo X, todo comenzó durante un despacho. Mientras estaban en vivo, el reportero de TVN le preguntó a la señora Juana como iba a organizarse con sus compras, tras el anuncio de la suspensión del permiso individual este fin de semana. Luego de que la vecina le comentara sus preparativos, surgió una interrogante que la hizo romper en lágrimas.

«¿Va a dejar de ver a algún familia, algún hermano, hermana u otro hijo por el aumento de contagios?»

Sin poder contenerse, la señora Juana estalló en llanto durante el matinal. Y es que tal como relató, desde hace un año que no ha podido ver a sus cercanos. «Yo hace mucho que no veo a mi familia. Le mando un abrazo a mis hermanos», dijo.

«Es muy triste esto que estamos pasando, porque las familias no nos podemos ver. Pero hay que cuidarse por la salud, porque esta enfermedad es muy terrible. Yo le tengo mucho miedo«, admitió sentidamente la auditora.

Y es que según aclaró, ella sufre de hipertensión, condición que puede llegar a ser fatal en caso de contagiarse con coronavirus. «Estoy vacunada con la primera dosis, mi esposo tiene las dos. Entonces, por eso tenemos mucho temor de esta enfermedad y no hemos visto a mi familia«, contó a las pantallas de TVN.

Las palabras de apoyo del matinal

Tras el emotivo relato de la señora Juana, Gino Costa no se detuvo al momento de empatizar con sus palabras.

«Esta es una muy bonita oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque muchos estamos viviendo lo mismo. Que echamos de menos a nuestras familias. Y mire la suerte que llegó este gil aquí, y le puede mandar un saludito a los suyos«. Con un poco de humor, el periodista de TVN intentó darle ánimos a la auditora, quien se mostró bastante afectada.

Incluso, el reportero del matinal ‘Buenos días a todos’, compartió unas palabras de apoyo que le envió su madre. «Le quiero dar un consejo de niño mamón que me lo dio mi mamá. Yo también echo de menos a mi familia que no están aquí en Santiago. Y mi mamá me dijo, ‘Gino, que no nos veamos para cuidarnos es el mayor acto de amor’«, contó.

«Yo creo eso es lo que tú estás haciendo con tu familia. Se están cuidando, se están protegiendo y ojalá que nadie se contagie«, le dijo Costa a la entrevistada.

Si aún no has visto la interacción entre ambos, te dejamos a continuación el video completo del emotivo momento: