Revelan que Diana Bolocco podría dejar la animación de ‘Mucho Gusto’ Por estos días Diana Bolocco se encuentra de vacaciones, pero al parecer habría pedido no volver a matinal de Mega.

Al parecer ‘Mucho Gusto’ estaría pasando por un complicado momento, ya que la animadora Diana Bolocco habría pedido dejar su puesto en el programa. Así fue como lo señaló este lunes el periodista Sergio Rojas en el programa ‘Me Late Prime’.

El panelista del espacio de farándula aseguró que: «Habría puesto el grito en el cielo porque no se le están respectando las normativas fijadas en el contrato por el cual ella dejo canal 13». Junto con esto señaló que la animadora estaría pensando en dejar el matinal e incluso habría pedido que tras sus vacaciones tuviera un estelar.

Pese a esto, los otros panelistas del programa, Pamela Díaz y Nicolás Gutiérrez, no creyeron mucho en que esta información fuera real, lo que sí señalaron es que Diana Bolocco efectivamente dejó Canal 13 por Mega, luego de que en el canal le ofrecieran un estelar además de la animación del ‘Mucho Gusto’.

Eso sí, hay que mencionar que la periodista en efecto tuvo un proyecto estelar, pues estuvo a cargo de ‘¿Quién quiere ser millonario?’, programa de concursos que comenzó a emitirse en 2019 y que actualmente sigue al aire los domingos en la noche.

Aquí te dejamos el programa ‘Me Late’

La salida de Diana se sumaría a otras

Si estos rumores resultan efectivos, la salida de Diana no sería la única que ha vivido el ‘Mucho Gusto’ en el último tiempo. Pues a fines del 2020 Soledad Onetto confirmó su salida del matinal para enfocarse exclusivamente en el área de prensa de Mega, siendo reemplazada por Karla Constant, quien había abandonado el espacio previamente.

En su último día en el programa, la periodista señaló: «Estoy un poco emocionada. Ha sido muy bonito trabajar con ustedes. No me voy del canal, pero ha sido un proceso difícil, para todo el país, desde el Estallido Social, pasando por la pandemia» y agregó: «No me iría pero tengo muchos proyectos por delante, que necesitan tiempo».