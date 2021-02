Paty Maldonado sin filtro sobre ‘Verdades Ocultas’: «Es la teleserie más chanta y penca» En su programa 'Las Indomables' Paty Maldonado no tuvo filtro al momento de hablar de 'Verdades Ocultas' la larga teleserie de Mega.

Es conocido que Paty Maldonado no tiene filtro al momento de hablar sobre distintos temas en su programa online ‘Las Indomables’, donde en varias ocasiones se ha metido en polémicas por sus dichos. Y en esta ocasión la opinóloga quiso hablar de ‘Verdades Ocultas’, la extensa teleserie de Mega.

Para comenzar, el ex rostro de Mega señaló que la producción más extensa de Chilito «es la teleserie más chanta y penca que he visto en mi vida». Además de agregar que: «No tiene sentido, es una cosa irracional, es como meterse a un túnel y no saber qué pasa».

«Un día aparecen con una cara, después aparecen con otra, que están vivas o muertas. No. Ya chao» agregó Paty Maldonado, quien luego criticó duramente la cicatriz que luce Leonardo en ‘Verdades Ocultas’.

«De repente lo veo y ya no la tenía, ¡como si se hubiese echado una crema para las arrugas!» señaló la también cantante, afirmando que «casi llamé al canal para que me la recomendaran».

Por otro lado, Paty comentó sobre la actuación de Camila Hirane. «Te juro que esa niña tiene que estar con siquiatra, porque desde que empezó esta teleserie hace 20 años nunca la he visto que haga esto (sonreír)».

«Qué triste el papel que le tocó. Cómo una persona puede pasar 10 años sin reírse» agregó Maldonado sobre el rol que interpreta la actriz en la teleserie.

De todas formas, Paty Maldonado reconoció el éxito que ha tenido la teleserie, comentando que «la gente la ve igual y por eso le arman un cuento de los 25 años después, porque le va bien, a pesar de lo mala que es».

«No todo lo que se ve en la tele y tiene éxito o le va bien, tiene calidad. No se olviden que hay gente que es famosa en el mundo y no tiene talento» cerró.