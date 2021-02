Pamela Díaz se refirió al complejo momento que vive Daniel Fuenzalida “Sé que fue al canal y no pudo hacer el programa”, dijo Pamela Díaz sobre su compañero quien el pasado jueves sufrió el deceso de su madre.

La panelista del programa de TV+ ‘Me Late Prime’, Pamela Díaz se refirió a la delicada situación que atraviesa el conductor del espacio Daniel Fuenzalida, quien sufrió hace unos días el fallecimiento de su madre.

En entrevista con Fotech, ‘la fiera’ expresa que «es triste por él y su familia. Hasta el momento nadie de mi familia ha muerto, no sé cómo se siente y cómo lo llevaría si pasara algo así».

Sobre la actitud del comunicador, Díaz expresa que él «es una persona súper positiva y prendida. Llegaba con gritos y su forma de hablar acelerado».

En eso, Pamela revela que el lunes Fuenzalida asistió al canal a hacer su programa, pero que no pudo salir al aire. «Ahí dije ‘chuta, tiempo al tiempo’ (…) Lo mejor es que que él se sienta con un poco de fuerza para volver. Tiene un lindo equipo que lo quiere y sabremos llevar su ausencia», contó.

Volvió ayer al programa y avaló a Pamela Díaz

Casi una semana después del deceso, Fuenzalida regresó ayer a la conducción del programa de TV+ ‘Me Late’, quien aprovechó los primeros minutos del espacio para agradecer las muestras de apoyo.

«La verdad me armé de todo el coraje para venir a hacer el programa uno tiene que seguir trabajando, yo soy afortunado que me puedo tomar algunos días de duelo, no todas las personas lo pueden hacer», comenzó diciendo.

Asimismo revela que volvió al programa «impulsado por mi papá que me mandó toda las fuerzas para poder hacer este programa que en definitiva más que un programa de televisión es mi trabajo».

También avaló lo dicho por Pamela Díaz y ratificó que días antes había asistido al canal, afirmando que «no fui capaz de estar al aire».

«Hoy día ya me armo un poco más de fuerza pedido por mi papá mi hermano y todo mi entorno», puntualizó el animador.