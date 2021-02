«Me negué a ir»: Julio César contó cuando no quiso ir a una gala de Viña En el programa de Francisca García-Huidobro, Julio César explicó los problemas que tuvo cuando arribó a Chilevisión en 2013.

Hace unos días se transmitió un nuevo capítulo de ‘Cómplices’, programa que hace Francisca García-Huidobro en Instagram y que tuvo con invitado al periodista Julio César Rodríguez.

La razón de su participación fue por el buen momento profesional que atraviesa tras su rol en la conducción de ‘Contigo en la Mañana’ de Chilevisión, pero además de contar detalles sobre su carrera.

En esto último, no todo fue números azules y aplausos de sus seguidores, sino que tras su arribo al canal en 2013 lo invitaron a asistir a la gala del Festival de Viña del Mar. Sin embargo, el entonces recién llegado decidió no asistir al evento, provocando el enojo de los ejecutivos.

«Cuando a mí me contrató Chilevisión el primer año yo no fui a la alfombra roja, me negué a ir», comenzó Julio César, añadiendo que le «costó una conversación, una reprimenda de mis jefes, en ese tiempo Jaime de Aguirre y Pablo Morales».

Sobre la razón que el animador, revela que «yo dije no porque si yo no tenía algo que hacer en Viña no tenía por qué estar en la alfombra roja, si no animaba ni un programa, porque yo venía recién llegando».

«Si no animaba ningún programa del Festival, si no participaba, si no era jurado, si no era cantante, nada ¿Qué iba a estar haciendo yo en la alfombra roja?«, cerró.

¿Le gustaba animar la gala a Julio César?

JC se mantuvo de animador de la gala del Festival durante varios años. No obstante, el conductor es sincero y cuenta que «nunca le he tenido mucho cariño a las galas ni a las alfombras rojas, porque siento que son trabajos nada más».

A pesar de ello, responde que «lo que me gustaba de la gala de viña era un tremendo e impresionante programa de televisión. Si la gala no fuera televisada, ni me aparecería».

A continuación te dejamos el programa completo: