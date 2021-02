«Algo me dice que está bien»: El angustioso llamado de la madre de Tomás En el matinal de Chilevisión, Estefanía Gutiérrez realizó un desgarrador mensaje a quienes tengan relación con la pérdida de Tomás Bravo.

Una semana lleva la desaparición de Tomás Bravo, niño de 3 años que desapareció en la comuna de Arauco, región del Bío Bío, cuya búsqueda se mantiene incesante.

Su madre, Estefanía González, habló este miércoles en el programa de Chilevisión, ‘Contigo en la Mañana’, donde conversó sobre cómo han sido estos días y la esperanza de encontrar al pequeño con vida.

«Nos hemos ido alejando. Los primeros días era agotador, llegaba mucha información (de videntes). Con todo eso uno se esperanzaba, se imaginaba hartas cosas, de lo peor. Ahora ya me alejé de eso», dijo.

Luego de eso, la mujer expresa que «algo de mamá me dice que mi hijo está bien, pero no me lo quieren devolver. Que por favor me devuelvan a mi bebé, por favor. Llevamos una semana, por favor, no tengan miedo de devolverlo».

«Lo echo mucho de menos y me imagino que él me echa mucho de menos también. Por favor, lo suplico», cerró la mamá de Tomás, obligando a que Julio César Rodríguez -conductor del programa- hiciera una pausa comercial para tranquilizar a González.

«Vamos a conversar internamente. Vamos a hacer un corte», dijo el conductor.

Esto fue planeado

Al ser consultada por Julio César si existía algún conflicto con un vecino del lugar, González lo descartó inmediatamente, pero a los segundos acusó que la desaparición pudo haber sido planificada.

«Yo creo que esto pudo haber sido planeado, a nosotros nos vigilaba alguien porque pasaban de repente vehículos mirando. Mi hijito siempre estaba jugando ahí en el patio», dijo Estefanía.

En eso, el conductor le pregunta si existían más antecedentes de eso, a lo que la mujer responde que «se vio un auto plomo rondar por el lugar según los vecinos días antes y que se quedaba en el cerro, y una Mitsubishi roja que también fue como sospechosa ese día».

Sobre las causas de tal hipótesis, Julio César interviene y pregunta si tiene que ver con «una platita por la explotación del bosque», donde la madre de Tomás responde que «puede ser eso igual, no sé… tengo tanta especulaciones en mi mente».

Puedes revisar la entrevista completa aquí: