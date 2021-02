Katherine Orellana sorprendió al mostrar arreglín en su rostro A través de sus redes sociales, Katherine Orellana compartió el discreto retoque que se hizo en el rostro, llenándose de halagos.

No cabe duda que Katherine Orellana es más activa en sus redes sociales, compartiendo todo tipo de registros con sus seguidores, especialmente los relacionados con su cambio de imagen, ya que la chiquilla esta constantemente mostrando los nuevos looks que estrena con el tiempo.

Es por lo mismo que tras compartir su notoria baja de peso y los cambios en su cabello, la ex chica ‘Rojo’ decidió someterse a un pequeño retoque en su rostro que no dudó en mostrar a sus seguidores.

«Les cuento que yo al fin me estoy arreglando el caracho para que no me lo pidan más jajaja broma!!! Hoy vine a visitar a @dra.jusycarrilloa para realizar unos hermosos retoques en mi cara, visita su Instagram y entérate de todos los maravillosos procedimientos que tiene para ti» comenzó escribiendo Katherine.

Siguiendo por esta línea agregó: «Fue un cambio delicado y sutil como solo la @dra.jusycarrilloa lo sabe hacer, tiene una mano de ángel. La primera fotos es del antes y las otras el hermoso después» pasando a compartir varias fotitos de cómo quedó.

Pero al final ¿Qué fue lo que se hizo Katherine Orellana? Resulta que en una publicación posterior, la morenaza de Rancagua contó que sometió a «una bella rinomodelacion y otras cositas» que no quiso contar, además de publicar más fotitos de lo que fue el arreglín.

Obviamente que la chiquilla rápidamente se llenó de piropos por parte de sus seguidores a quienes les encantó que se atreviera a un cambio para sentirse más cómoda y aseguraron que le quedó regio.

«Diva te adoramos»; «Hermosa»; «son bellos los retoques suaves con un resultado natural»; «quedaste estupenda»; «Te vez súper linda te quedo bello»; «Estas muy bella…amor propio»; «Pero k regia»; «Belleza de mujer»; «Cada día más guapa» y «Te ves hermosa!!!» son algunos de los comentarios que recibió.