Gala Caldirola mostró íntimo tatuaje en coquetas fotitos A través de su cuenta de Instagram, Gala Caldirola sorprendió al mostrar uno de sus últimos tatuajes en una especial parte de su cuerpo.

Hace un tiempo que Gala Caldirola se encuentra viviendo en Brasil junto a su familia, luego de que su esposo fuera fichado por el Flamengo. Desde allí que la española comparte todo tipo de registros en sus redes sociales, disfrutando del clima en el país carioca.

Y en esta ocasión la chiquilla volvió a sorprender a sus seguidores al compartir unas destapadas fotitos en blanco y negro, en las que aparece mostrando uno de sus tatuajes más coquetos que está ubicado justo bajo sus pechos, acompañándolo de una sincera reflexión sobre el amor propio.

«Atrévete a ser tu misma, con toda tu esencia. Esa es la auténtica revolución. Pdt: Me encanta mi tatu #flordeloto» escribió Gala Caldirola en su cuenta de Instagram.

En poco tiempo esta publicación se convirtió en un éxito total entre sus más de 2.5 millones de seguidores, consiguiendo cerca de 69 mil me gusta y cientos de comentarios piropeándola por lo regia que se ve en las postales y lo osado de su tatuaje.

«Bella, me encanta el tatto»; «Eres hermosa»; «Qué guapa Gala»; «Hermosa como siempre!»; «Te ves muy linda Gala»; «Me encantas bella»; «Linda Galita como siempre»; «Estupenda!!!!»; «quee lindaa»; «Que guapa»; «Estupenda está mujer se pasó» y «Preciosa quien fuera ella» son algunos de los mensajes que recibió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gala Caldirola (@galadrielcaldirola)

Críticas por su mascarilla

Eso sí, no todos son piropos para Gala Caldirola, ya que recientemente una usuaria de Instagram le dejó una crítica por no aparecer con mascarilla en sus fotos en el exterior. «¿Por qué no usan mascarillas en lugares públicos» le escribió.

Frente a esto, la ex chica reality no dudó en salir a responder, asegurando que: «Si que la usamos! La saqué para las fotos por que estaba lloviendo y apenas había gente».