«¿Por qué no usan mascarillas?» Gala Caldirola sale a responder crítica por fotitos Luego de compartir unas postales desde Rio de Jaineiro, Gala Caldirola recibió críticas por no usar mascarilla en la calle.

Hace un tiempo que Gala Caldirola se trasladó junto a su familia a Brasil por el trabajo del ‘Huaso’ Isla, quien fue fichado por el Flamengo. Desde ese momento que la chiquilla ha compartido una serie de registros disfrutando de los paisajes del país carioca que se encuentra en medio del verano.

Es más recientemente la española compartió en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 2.5 millones de seguidores, una postal en la que aparece posando desde la turística Escalera de Selaron.

«No es la mejor foto por que llovía mucho, pero me encantó esa sensación de mojarme el cabello, la ropa y el alma de libertad. Que se me estropeara el teléfono tal vez por mojarse o tal vez por que si, no me gustó tanto pero al fin y al cabo lo material siempre pasa a un segundo plano. Me quedo con todo lo rico que sentí estando ahí» escribió Gala para acompañar la postal.

Tras esto la ex chica reality compartió unos registros desde el mismo lugar, junto a los que señaló. «Recupere las fotos de ayer!!🥳 Escaleras de selaron bajo la lluvia 🌧».

Pese a que Gala Caldirola rápidamente recibió una serie de cariñosos comentarios por parte de sus seguidores, de todas formas hubo una crítica que no tardó en llegar. Pues una usuaria se dio cuenta que en ninguna de las postales aparece usando cubre bocas. «¿Por qué no usan mascarillas en lugares públicos» le consultó.

Gala salió a responder

Aunque en varias ocasiones la chiquilla no suele responder a críticas de sus seguidores, en esta ocasión no tardó en salir a defenderse, asegurando que: «Si que la usamos! La saqué para las fotos por que estaba lloviendo y apenas había gente».

Por otro lado, los seguidores de Gala no tardaron en salir a defenderla por las fotitos que compartió: «¿Y qué personas ves a su alrededor? No hay nadie», «qué brillo tiene una foto con mascarilla? anda poca gente en esa zona» y «es cosa de ella si quiere usarla».

Aquí te dejamos las postales de Gala Caldirola

