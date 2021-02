El sentido mensaje de Amaya Forch a solo días de cumplir 49 años Por medio de sus redes sociales, Amaya Forch publicó una honesta reflexión sobre su vida a pocos días de celebrar un nuevo cumpleaños.

Quedan poquitos días para que Amaya Forch celebre un nuevo cumpleaños, pues el próximo 5 de marzo la actriz nacional llegará a los 49 añitos. Es por lo mismo que a través de su cuenta de Instagram quiso realizar una sincera reflexión de cara a esta fecha.

«Y aquí estoy, pedaleando hacia mis 49. Faltan dos semanas y me encantaría hacer una mega misa clandestina. Pero claro, no la haré, soy bien portá» comenzó escribiendo la ex de Amaro Gómez-Pablos, aprovechando de hacer referencia a las fiestas clandestinas que algunos llamaban «misa» como nombre clave,

Siguiendo por esta línea, Amaya Forch agregó: «Pucha que me ha tocado buena la vida. Tantas historias, tantas escenas, tanto amor, tantas carcajadas y lágrimas. En eso pienso mientras pedaleo».

Para finalizar, la también cantante quiso hacer una referencia a las crisis sanitaria por el Covid-19 que sigue con fuerza en nuestro país, además de las vivencias que espera para este nuevo año. «Y sí, parezco cabra chica expectante ante las nuevas aventuras que viviré este año. Con o sin virus, voy igual. Voy a tóas».

Al poco tiempo de compartir la publicación en la que se luce con una tenida deportiva, Amaya Forch recibió más de 7 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores, quienes la llenaron de piropos por lo regia que luce y la saludaron por adelantado en este año más.

«Laforch sabe mucho»; «yo igual y estoy en los 59 y soy feliz en bici»; «Yo te acompaño»; «Este año celebración piola y el próximo vuelve la fiesta con todo»; «Gracias por tu buena onda y sencillez»; «Parecen 39 y restando»; «Eres maravillosa»; «Hermosa muy muy hermosa» y «Me encanta lo que dices! Eres genial!» le escribieron.

Aquí te dejamos la reflexión de Amaya Forch