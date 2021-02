¡El amor! Kaminski encantó con romántica fotito junto a Carla Jara En medio de sus vacaciones, Francisco Kaminiski junto a Carla Jara sacaron aplausos en redes sociales con una bella fotito.

Por estos días nuestro Francisco Kaminski anda disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su familia, así que han aprovechado de compartir varias fotitos con sus seguidores mostrando lo bien que lo están pasando durante su descanso en la playita.

Es en este contexto que el locutor de la Número Uno de Chile enamoró a sus fanáticos al compartir una romántica fotito junto a Carla Jara, donde aparecen besándose a la orilla de la playa, mientras que le dedicó unas bellas palabras a su amorcito.

«¡Te amo con toda mi alma! ¡Gracias por tanto! @carlajaracadiz eres lo mejor que me ha pasado en la vida» escribió Kaminski junto a la postal, a lo que Carla no se demoró en contestar a las bellas palabras de nuestro ex Rey Guachaca. «¡Ay mi corazón! Te amo tanto» escribió la chiquilla.

En poco tiempo los tortolitos recibieron más de 6 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores sobre la linda familia que han formado y lo romántico del mensaje que Kami le dedicó a su esposa.

«Que lindo!! Viva el amor y que sea eterno para ustedes»; «Bellos 😍 me encantan»; «Lindos!!!!! 😍 bendiciones!»; «Bellos se ven muy lindos»; «Que linda pareja»; «Hermosos!! Mi carlita..son una familia bella con el Marianito»; «que lindos!!»; «Hermosos» y «Qué viva el amor eterno» le escribieron a Kaminski y Carla.

El mensaje de Carla Jara en sus vacaciones

No solo Kaminski ha compartido fotitos desde sus vacaciones, sino que recientemente Carla Jara publicó un mensaje y una fotito en bikini donde se le ve disfrutando del sol y la playita.

«Si el sol no viene a mi, ¡yo voy al sol! ¡Linda tarde bellezas! ¡Unos días de descanso para empezar este año con todo!» escribió en su momento la comunicadora para acompañar la postal.