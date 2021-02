Daniela Aránguiz se llenó de piropos por fotitos con juvenil look A través de sus redes sociales, Daniela Aránguiz encantó a sus seguidores al compartir unas relajadas postales donde se luce muy juvenil.

No cabe duda que Daniela Aránguiz es más que activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde siempre está en contacto con sus más de 650 mil seguidores, con quienes comparte todo tipo de registros sobre su vida familiar y personal.

Pero recientemente la esposa del ‘Mago’ Valdivia dejó con la boca abierta a sus fanáticos al compartir unas postales desde la playa donde posa con un juvenil look. Pues la chiquilla se lució con unos ‘mom’ jeans, zapatillas y una polera tipo musculosa, además de dos trenzas a los lados de su rostro que están en tendencia esta temporada.

«No mires atrás, ya no vas por ese camino…. ❤️💜💙💚💛🤍🧡» escribió Daniela para acompañar las fotitos que de inmediato le trajeron una serie de comentarios por parte de sus seguidores, a quienes les encantó esta nueva imagen más relajada.

«Tan preciosa que se ve con el cabello oscuro y esos ojos de ataque»; «Linda dani!! Siempre con tu cara de niña aun ❤️»; «Hermosa dani estas como el vino»; «Linda !!!»; «Que linda!»; «Eres tan hermosa…»; «Look noventero! Así me vestía cuando tenía 15 años»; «Preciosa te vez Dany» y «Pucha q eres guapa y eternamente joven..» son algunos de los comentarios que recibió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🥀Dany (@danyaranguizf)

La defensa de Daniela Aránguiz

Hace un tiempo Daniela Aránguiz no tuvo filtro para salir a defenderse de unos dichos que lanzó Sergio Rojas en ‘Me Late’, en los que decía que «yo era una interesada, que podía poner una automotora de tantos perdonazos que había hecho, que ya estaba asegurada, y un montón de cosas que me denigran como mujer».

«Yo tengo una hija, y tú me denigras como mujer, tratándome de interesada, o de lo que sea, y yo no voy a dejar que me humilles» agregó la ex chica ‘Mekano’ en su respuesta al periodista.