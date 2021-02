Yamna Lobos enterneció a sus seguidores con adorables postales de su retoña En su cuenta de Instagram, Yamna Lobos sacó suspiros al compartir unas bellas fotitos de la pequeña Agustina mostrando lo grande que está.

No cabe duda que Yamna Lobos es más que activa en su cuenta de Instagram, donde siempre está compartiendo con sus más de 400 mil seguidores, publicando todo tipo de registros sobre su vida personal y laboral.

Pero sobre todo la ex chica ‘Rojo’ sube fotitos de su retoña Agustina, pues desde que se convirtió en mamita por primera vez hace algunos meses, está más que chocha mostrando todos los avances que ha tenido su hija en sus primeros meses de vida y lo mucho que ha crecido.

Es por lo mismo que en esta ocasión Yamna encantó a sus seguidores al compartir unas bellas fotitos en las que muestra a su pequeña posando con un adorable conjunto rosado y un bello cintillo a tono.

«¡Cada día mas grande y más expresiva! Hace muecas, conversa y está inquieta, como un monito. ¡Uy! Lo que nos espera con @rramirezmun cuando empiece a caminar... como astronauta vamos a tener que equiparla para que no se pegue, jajajá» comenzó escribiendo la chiquilla para acompañar las postales.

«Junto con lo que Yamna Lobos agregó: «Todos los días hace y descubre cosas nuevas. Es en esos momentos cuando me siento lo más grande de este mundo al poder disfrutar y admirar hasta las lágrimas (soy muy sensible) de un puchero cuando quiere algo y no lo consigue; de una sonrisa o carcajada, provocada por algo tan simple como el sonido de un papel o un juguetito. ¡L@s niñ@s nos enseñan tanto como nosotr@s a ell@s!».

Obviamente que en poco tiempo la bailarina se llenó de mensajes por lo linda que está su retoña. «Tan hermosa»; «Es hermosa tu hijita»; «Hermosa 💕💕💕 parece una muñeca»; «Que bella esta 😍 cada etapa es sin duda maravillosa»; «Que linda nanai» y «cosiiita taan bellaa!!» son algunos de los comentarios que recibió.

Aquí te dejamos las bellas fotitos de la retoña de Yamna Lobos