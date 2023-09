Carmen Gloria Bresky confirma el fin de su relación con Sebastián Layseca tras casi 20 años

En enero de este año, en Zona de Estrellas comenzaron a circular los primeros rumores de separación entre Carmen Gloria Bresky y Sebastián Layseca, tras 20 años juntos. Instancia en la que la actriz no se quiso referir al tema.

Pero ya pasados unos meses y en conversación con la revista Sarah, la actriz de Casado con Hijos, finalmente confirmó el quiebre y se refirió por primera vez al termino de su relación.

«Aparece esto en portales, y me empezaron a llamar periodistas y la verdad es que no quise hablar. Es un tema privado y no siento la responsabilidad de contar cosas, porque nunca he abierto tanto las puertas de mi casa o mi vida personal», señaló Carmen Gloria Bresky.

El quiebre amoroso de Carmen Gloria Bresky

Siguiendo por esta línea, la actriz agregó que «fue una separación en muy buenos términos, muy cariñosa. Yo me siento orgullosa de la familia que construimos, de los hijos que criamos, y hasta hoy tengo una muy buena relación con Sebastián, porque seguiremos siendo familia para siempre. Hay mucho cariño».

«Ya llevamos un año separados, y por eso hoy lo puedo hablar», continuó al medio antes nombrado.

Por otro lado, Carmen Gloria Bresky afirmó que «yo estoy súper orgullosa de mí, muy tranquila por haber tomado una decisión consciente y con valentía, que no es fácil».

«Fue hermoso, y llegar a estar veinte años con alguien es un súper logro, y si a alguien le importa si yo ahora estoy bien, les diría que sí, estoy muy bien» cerró la intérprete.

Hay que mencionar que Carmen Gloria Bresky y Sebastián Layseca contrajeron matrimonio en 2004 y tienen dos hijos en común. Pero los rumores de quiebre entre la pareja, comenzaron luego de que la actriz nacional borrara todas las fotos que tenían juntos en Instagram.