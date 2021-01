¡Se indignó! Pampita se fue con todo contra quienes la criticaron por contagiarse de Covid-19 embarazada Luego de que se conociera que Pampita se contagió de Covid-19 a días de anunciar su embarazo, la chiquilla se llenó de críticas.

Este jueves varios medios che informaron que Carolina ‘Pampita’ Ardohaín se había contagiado de coronavirus a solo días de haber confirmado su embarazo. Esto luego de viajar hasta México junto a su familia para celebrar su cumpleaños.

Al viralizarse la noticia, fue la propia ex de Benjamín Vicuña quien confirmó lo ocurrido en su cuenta de Instagram. «Estoy contagiada de coronavirus y Robert también. Mis hijos dieron negativo pero van a tener que hacerse otro PCR en unos días por la dudas» señaló en una historia de la red social.

Tras esto los seguidores de Pampita rápidamente la llenaron de críticas, pues a varios les molestó que se expusiera de esa manera estando embarazada. Por lo mismo que la modelo de 43 años se aburrió de recibir malos comentarios y publicó un extenso mensaje en su cuenta de Twitter.

«Empatía 0. Parecen que si te contagias los medios te crucifican! Cómo pueden insultarme solo por estar enferma? Cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo» comenzó escribiendo la comunicadora trasandina.

Siguiendo por esta línea, Pampita agregó: «Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido, de alguna manera, tarde o temprano. El que se enferma no es villano en esta historia, es la víctima».

«Ya les expliqué y están las pruebas que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso. Se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su verdadera esencia en cada comentario, y le dan a la gente su peor versión! En qué momento perdieron toda humanidad?» señaló.

Finalmente Pampita escribió: «Ojalá no les toque a ustedes o sus seres queridos atravesar esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo y eso si tenés suerte de no terminar internado (…) jamás haría leña del árbol caído!».

Revisa aquí el mensaje de Pampita: