Carolina Molina por su agresión: «Se está transformando, gracias a estas matonas, en una tonterita de farándula» A través de su cuenta de Instagram, Carolina Molina aseguró que dejará de hablar de la agresión que habrís sufrido por dos mujeres.

Hace algunos días, Carolina Molina denunció en su cuenta de Instagram que fue víctima de una violenta agresión por parte de dos mujeres. Tras esto dio varias entrevistas sobre el tema e incluso una de las acusadas salió a defender su nombre. Pero al parecer la cantante se aburrió de esto.

Pues en la red social, La Rancherita publicó un video al respecto. «Voy a cesar de las publicaciones con respecto a lo que me ocurrió, a esta violencia que sufrí, porque siempre mis redes las ocupo para mis cosas de trabajo, y para hablar de entretenimiento bonito» comenzó señalando.

«Tuve que hacer público esto porque antes que artista soy mujer. Ninguna mujer debe callar ante una agresión de este tipo y debe denunciar» agregó. «Mi llamado principal es justamente a las mujeres, pero a las realmente sororas, a las realmente mujeres, no a las hipócritas que apenas tienen la oportunidad de denostar o poner en duda la palabra de otra mujer lo hacen».

También te puede interesar: Mujer acusada de agredir a Carolina Molina contó su versión de los hechos

Siguiendo por esta línea, Molina hizo un llamado a todos aquellos y aquellas que «les ha dado miedo denunciar porque temen que no les crean, háganlo, no teman y sean fuertes».

Farandulización de su agresión

Por otro lado, la cantante aseguró que uno de los motivos para esta decisión es que su agresión «se está transformando, gracias a estas matonas, en una tonterita de farándula y justamente a lo que no quiero llegar. Es de lo que me he protegido por años, y por lo mismo me había quedado callada respecto a estas amenazas».

«Ya están saliendo personajes de poca monta a los que les he rechazado entrevistas, y por eso se aprovechan y perjudican mi imagen, pero a mí no me importa» agregó Carolina Molina.

«A pesar de que han querido poner en duda mis publicaciones, mis lesiones… Están certificadas las lesiones, todas, en la gravedad que tengan. No solamente por médicos públicos, sino también por médicos privados (…) Todo esto va a ser presentado en tribunales».

Finalmente para cerrar el video, Molina indicó que: «Les pido que me sigan apoyando en el transcurso del tiempo, porque seguramente eso se va a tardar, las burocracias y todo eso se van a tardar».

Aquí te dejamos el video de La Rancherita