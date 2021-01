Kathy Contreras anunció que se convertirá en mamita por primera vez A través de su cuenta de Instagram, Kathy Contreras compartió un bello video donde confirmó que ya tiene cuatro meses de embarazo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la ex chica ‘Yingo’ Kathy Contreras dio a conocer que está esperando a su primera retoña. La chiquilla compartió un bello video desde una piscina en el que confirma la noticia.

«Te estamos esperando Selva. El regalo más lindo que me trajo el año 2020 plasmado en este video con muchísimo amor» comenzó señalando la también ex participante de ‘Calle 7’ que aprovechó de compartir el particular nombre que eligieron para la pequeña.

Conversando con Las Últimas Noticias, Kathy, quien lleva de un año de relación con el ingeniero electrónico Erich Muñoz señaló: «Es un regalo precioso, no lo busqué, pero en un plano inconsciente que me gusta mucho, sí lo hice. Siento que mi hija nos eligió como pareja por y para algo».

La modelo detalló que tiene 18 semanas de gestación. «No se me ve tanta guata y eso que tengo ya cuatro meses, se nota más en persona», comentó, junto con señalar que: «Quiero un parto natural, ojalá parir en casa».