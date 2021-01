Lisandra Silva contó la firme sobre si le gustaría ser mamita de nuevo Por medio de su cuenta de Instagram, Lisandra Silva contó algunos detalles de su vida actual e incluso habló de la relación con su suegra.

Es conocido que Lisandra Silva es más que activa en sus redes sociales, donde la chiquilla comparte todo tipo de registros, sobre todo de su vida personal en los que aparece acompañada de su pareja Raúl Peralta y fotitos donde chochea con su pequeño retoño Noah.

La modelo cubana también se mantiene constantemente en contacto con sus seguidores a través de Instagram, donde recientemente hizo una sesión de preguntas y respuestas donde contestó varias dudad que tenían sobre su vida familiar, su hijo y más.

Fue aquí cuando uno de los fanáticos de Lisandra le preguntó si tenía planes de agrandar la familia junto a Raúl en el corto plazo. «¿Quieres otro bebé con Raúl? Para que sean pocos años de diferencia con Noah».

Tras esto la chiquilla no dudó en contestar: «Verdadero. Queremos otro bebé, pero no ahora. Un poco más adelante. Es cierto que en un momento pensé como tenerlo al tiro, pero la idea me duró un día y medio, jajajá».

Pero esto no es todo, sino que Lisandra también fue consultada por su relación con la familia de su pareja, sobre todo con su suegra, a lo que comentó: «Es la mejor suegra que la vida me pudo regalar. Dedicada, dulce y luchadora y tremenda mamá y abuela».

Las críticas que recibe Lisandra

Pero no solo le preguntaron sobre su vida personal, sino que Lisandra Silva también recibió preguntas sobre las constantes críticas que recibe en redes sociales. «¿Cómo tomas que te digan falsa y hablen tanta porquería de ti?» le dejaron como consulta.

«Hasta de Jesucristo que dio su vida por nosotros, mortales, hablaron mal. Lo negaron, lo pisotearon, lo engañaron. Le dijeron mentiroso y falso. Es la naturaleza humana. Mi compromiso es con Dios y con mi familia que me conoce y me ama» afirmó la chiquilla.