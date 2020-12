Hacen pebre a Luli por particular reflexión navideña Por medio de Instagram, Luli compartió una sentida reflexión navideña donde inclusó habló del 10%, pero no fue muy bien recibida.

Nuevamente Nicole Moreno, más conocida como Luli, se encuentra en medio de la polémica, esto luego de que compartiera una especial reflexión navideña en su cuenta de Instagram, que le trajo una serie de críticas por parte de los usuarios de la red social.

Resulta que la chiquilla subió una foto en la que se leía: «Nadie se parará en tu funeral y dirá: ‘Ella tiene una enorme casa, zapatos Gucci y muy bonitas joyas’. Consejo, no bases tu vida en cosas materiales, sino en momentos especiales y personas excepcionales».

Siguiendo por esta línea, Luli escribió para acompañar la postal: «Reitero no todos los días son domingo. Valora la paz, tu tranquilidad, sé respetuoso con el prójimo».

«Ayuda al que lo necesita, y por sobre todo valora que en este momento tienes salud. Escucha tus latidos para volver nuevamente a vivir! Aún es tiempo de qué cambies! Y valorar a quien lastimaste por ‘x’ razón» agregó.

«¡Sí! Hoy aún estás en está tierra es porque Dios quiere que la vivas, pero como corresponde. Siente, ama, escucha, respeta, no más violencia, examínate. Respeta no tan solo los animalitos, sino también a los niños. Y si quieres un mundo mejor comienza el cambio por ti primero» escribió Luli.

También te puede interesar: Luli subió un video asegurando ser "la primera sobreviviente del mundo"

«¿No se acuerdan todo lo que sufrimos en la pandemia? (…) ¡Cuantas personas en el mundo murieron por este maldito virus!».

Tras esto, Luli incluso aprovechó de referirse al segundo retiro del 10% de las AFP. «Van a tener el 10% para que puedan disfrutar de una hermosa Nochebuena. No por lo comercial, sino porque van a poder estar con sus seres queridos sin que les falte nada».

«El año está terminando mejor qué cuando comenzó. Ahora el universo está con ustedes. Si quieres lo mejor, primero valora lo que has logrado, y todo estará mejor. Lo más importante es la vida y eso no cualquiera la tiene! Fuerza a todos los qué tienen un ser querido enfermo» cerró.

Pese a sus palabras, los seguidores de Luli no quedaron muy contentos, pues muchos le escribieron que mejor enfocara esta reflexión en ella misma. «El mismo consejo deberías darte a ti misma. Haces lo imposible por aparentar ser otra persona»; «te creería si no vivieras tanto de marcas y lujos»; «la inconsecuencia hecha carne»; «qué contradictorio lo que dices» y «Yo no te vi a ti sufriendo en pandemia y para q hablar de lujos si subes cada tontera» son algunos de los mensajes que recibió.

Aquí te dejamos la publicación de Luli