El honesto consejo de Pamela Díaz a sus seguidores: «No tengan hijos»

Durante los últimos días Pamela Díaz ha estado en el centro de la noticia por su reciente cambio de canal y sus nuevos proyectos. Pero recientemente llamó la atención por sus declaraciones durante una transmisión en vivo junto a Pancho Saavedra.

«Te sientes una mujer profundamente afortunada y feliz de tener los hijos que tienes, me imagino. ¿Qué significa la maternidad para ti?» le preguntó el animador, frente a lo que la Fiera sorprendió al contestar con un rotundo: «No».

«Estoy cansada. ¿Sabes lo que es estar con estos cabros todos los días? Es más, toda la pipol, hay tres mil personas conectadas, les quiero decir: no tengan hijos. Es un cansancio. Tienen que trabajar por obligación y no solamente por ustedes. Tiene cosas muy lindas, pero de verdad que… (Trini) Tiene 19, salió de cuarto medio y tiene un genio… Yo le digo ‘Trini, viene la graduación y la cuestión’. ‘¿Y?, qué lata, no quiero ir, que fome, hazlo tú poh’» lanzó Pamela.

Siguiendo por esta línea, Díaz aprovechó de referirse a cómo son los niños en la actualidad. «Que los cabros de hoy día, no sé si les pasa a todos los que nos están mirando, yo siento que uno era más aperrado. Por ejemplo, quería algo, yo iba y tocaba la puerta: ‘Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y ayúdenme’. Yo iba a casting de rubias po’, si soy idiota, pero yo quería trabajar».