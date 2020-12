Pamela Díaz contó por qué no muestra a su retoño Mateo en redes sociales Luego que una seguidora le pidiera que compartiera postales junto a su retoño, Pamela Díaz contó la razón de por qué no lo hace.

No cabe duda que Pamela Díaz es más que activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores y con quienes comparte en todo momento registros de su vida personal y profesional.

Es por lo mismo que la animadora comparte fotitos y videos en compañía de su peor es na’, Jean Philippe Cretton, además de sus retoñas Trinidad y Pascuala. Pero lo que llama la atención de su «pipol» es que tiene muy pocas publicaciones junto a su hijo Mateo.

Por lo mismo que una usuaria le señaló esta situación a Pamela en una postal con sus hijas. «Pame bella. Sube fotos con tu hijo Mateo. Él es hermoso, es idéntico a ti. Me encanta él, te lo juro. Pame, dedícale fotos a él, se sentirá feliz. Te lo digo con la mejor de la onda, ya que me caes demasiado bien» escribió.

Frente a esto, Díaz no tuvo problemas en explicar el simple motivo por el que no lo hace: «No le gusta». Es más, ha quedado claro que a él no le gusta aparecer en las redes de su mamá, por lo que se ve en las historias que a veces ella sube y Mateo se niega a aparecer.