«No me voy a hacer cargo de esta ordinariez»: Pancho Saavedra contó incómodo conflicto con novios de ‘Contra viento y marea’ Al ser consultado en su programa 'Socios' si hubo alguna pareja que de desagradara, Pancho Saavedra no dudó en contar la anécdota.

Durante un nuevo capítulo de su exitoso programa a través de redes sociales ‘Socios’, Pancho Saavedra relató un incómodo conflicto entre dos novios que ocurrió mientras grababan su programa ‘Contra viento y marea’.

Todo comenzó luego de que Jorge Zabaleta le consultara si se había llevado mal con alguna novia o novio durante las grabaciones, frente a lo que el animador contestó. «Una novia que me cayó pésimo desde el día que la conocí, fue mutuo, yo de hecho llegué a la fiesta y lo único que quería era irme», reveló agregando que era una mujer «floja».

«Hay temas morales de por medio que yo no comparto, entonces me cayó mal», agregó Pancho. «Y cuando tú conoces a tanta novia y novio sacrificado y cuando tú ves que hay una niña ahí como que… me carga la gente que es poco empeñosa, no soporto a la gente que es poco empeñosa» señaló.

Entrando más en detalle, Saavedra comentó que «un día que se casaba, otro día que se descasaba, y sabis… me entero, una noche me llaman y nos dicen que este gallo trabaja en Uber y la niña con la que se va a casar es tan celosa que se le metió en la parte detrás del auto y lo siguió y el hueón estúpido fue y se empezó a agarrar a una mina y la galla estaba detrás del maletero y de repente hace así ¡pah! y bota la hueá y queda la zorra y media».

«Entonces yo dije ‘no me voy a hacer cargo de esta ordinariez, yo no caso a nadie’», remató Pancho.