La respuesta sin filtro de Jean Philippe Cretton a quienes no creen en su relación con Pamela Díaz

Hace solo algunas semanas que Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz sorprendieron a sus seguidores al confirmar que están en una relación e incluso se fueron juntitos en unas románticas vacaciones al caribe. Es a raíz de esto que el periodista utilizó sus redes sociales para referirse a su romance, luego de que un usuario le comentara: «¿Estás de novio con La Fiera? Que aún no lo creo» frente a lo que decidió responder de forma irónica y hasta con acento che. También te puede interesar: "No somos el uno para el otro": Pamela Díaz sin filtro sobre su relación con Jean Philippe «No, es un tonguito que armamos en este proceso de negociación» comenzó diciendo Jean Philippe en una historia de Instagram, junto con agregar: «Aparecés un poquito en la tapa de los diarios y está todo listo con eso. El amor hay que usarlo para mentir».