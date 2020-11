Fran García-Huidobro agradeció el cariño tras la confirmación de su salida de Canal 13 Luego que se conociera que Fran García-Huidobro no sigue en Canal 13, la animadora agradeció el apoyo por parte de sus seguidores.

Hace solo algunos días se dio a conocer que tras dos años en Canal 13, Fran García-Huidobro no seguirá en la estación luego de que no lograra llegar a un acuerdo y no le renovaran el contrato que vence el 31 de diciembre.

Pese a que en un principio la animadora no se quiso referir a esta situación, posteriormente dio una entrevista a Las Últimas Noticias, donde reveló que no le renovaron el contrato porque al parecer el canal no estaría con planes de seguir haciendo programas de entretención, que es a lo que ella se ha dedicado en su carrera.

De todas formas, Fran García-Huidobro aseguró que estaba tranquila con su partida de Canal 13 y que aún estaba viendo qué hacer pero que afortunadamente tenía suficientes ahorros para enfrentarlo.

A raíz de la salida de la conductora de ‘Sigamos de largo’, aprovechó de utilizar su cuenta de Instagram para agradecer al público por el cariño que le han entregado desde que se conoció la noticia.

«Se pasan para ser amorosos, no he parado de leer mensajes de cariño de buena onda. Salvo uno que dijo que me habían echado por penca y lo tuve que bloquear», confesó García-Huidobro.

Junto con agregar: «Todos los demás muy cariñosos. Les doy las gracias por todo el cariño, por toda la preocupación y les reitero que estoy muy tranquila».