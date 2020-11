Fran García-Huidobro habla de su salida de Canal 13: «Quiero seguir haciendo entretención»

Consultada sobre si se preparó para estas circunstancias, comentó que «tengo mi colchón de ahorros que me han dado los más de 20 años que llevo trabajando en la tele. Siempre he sido una persona ordenada y no soy ostentosa, no manejo un Porsche ni tengo segunda vivienda. Mis gastos son básicamente la mitad del colegio de mi hijo y la casa».

Respecto de una eventual oferta laboral, Fran García-Huidobro subrayó que «no es que me pueda quedar todo el resto de mis días vagoneando en mi casa y no me interesa, porque me gusta mucho trabajar en lo que yo sé hacer. Quiero seguir haciendo entretención en el canal que sea».