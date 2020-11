Eliana Albasetti subió postal en ropa interior para entregar mensaje sobre el amor propio A través de Instagram, Eliana Albasetti se refirió al cuerpo post parto y le envió un mensaje a todas las mujeres que les complica.

A mediados de julio, Eliana Albasetti se convirtió en mamá por segunda vez y ha estado más que choca compartiendo postales de su retoña. Pero en esta ocasión, la chiquilla subió una fotito posando en ropa interior, con el fin de compartir un sentido mensaje sobre el amor propio.

«Esta también soy yo. Muchas mujeres intentan volver inmediatamente al ritmo de antes. Les quiero contar algo que me pasó luego de tener a mi primera hija Emilia; una amiga me dijo que lleve ropa de antes de estar embarazada» comenzó relatando.

Siguiendo por esta línea, Eliana agregó: «Creo que fue lo peor que me pudo haber dicho, aún luego de finalizado el embarazo, sufriendo cambios que deben ser respetados y acompañados con tranquilidad».

También te puede interesar: Eliana Albasetti enterneció con fotitos de su retoña de casi tres meses

«Tengo que decir que amo los resultados que da hacer deporte pero, no me gusta!!! Y la verdad es que menos en estos momentos en los cuales amo estar con mi bebé. Les ha pasado algo así??? Díganme que no soy la única!!!» señaló.

«La verdad es que hoy no estoy contenta con lo que veo de mí en el espejo, pero lo estoy manejando mucho mejor que en mi embarazo anterior» indicó Eliana.

Finalmente comentó que: «Darse tiempo, plantearse objetivos internos y propios, no escuchar más al entorno que a una misma, sería la salida ideal para enfrentar esta etapa con singular optimismo y salud».

Aquí te dejamos el mensaje de Eliana Albasetti: