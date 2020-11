Doctora Cordero pide a los chilenos salir a protestar contra Pamela Jiles En su programa de radio la doctora Cordero pidió salir a protestar en contra de Jiles y señaló que "ella no manda en Chile, afortunadamente".

No cabe duda que durante estos días Pamela Jiles ha estado en el centro de la noticia, no solo por la votación del segundo retiro del 10% sino que por las duras acusaciones de Marcelo Ríos. Es en este contexto que la doctora María Luisa Cordero criticó su actitud en su programa de radio El Conquistador ‘Sentido Común’.

La psiquiatra comenzó su intervención con un mensaje hacia la parlamentaria: «(…) le quiero mandar un recado a la señora Jiles o señorita Jiles: ella no es la Presidenta de Chile, así que ponga límite a su pretensión de hacerle gallito al Presidente».

«Nosotros tenemos un Presidente de la República por el cual muchas personas votamos. Muchas. De modo que tenga la bondad de respetar al Presidente Piñera, aunque él a veces hace cosas que no lo hacen muy respetable, pero él sigue siendo la figura del Presidente de la República» agregó la doctora Cordero.

Junto con esto, le pidió a Jiles que «no esté diciendo ‘yo me comprometo a no llamar a una tercera sacada de fondos si él no lleva este tema al TC’. ¿Quién es usted para venir a chantajear al Presidente elegido democráticamente. Marxista, redomada, camuflada… ¡Córtela! ¡Córtela, ya!».

Para finalizar, la doctora Cordero hizo un amplio llamado. «Le quiero pedir a mis compatriotas que, a lo mejor, pudiéramos hacer una tocatina de ollas en la noche, para demostrarle a esta antisocial, narcisista, que se llama Pamela Jiles, que ella no manda en Chile, afortunadamente. Chile tiene un Presidente que elegimos muchas personas, porque era el menos malo de los dos candidatos que había».