«Todavía no atina»: Doctora Cordero se fue con todo contra Raquel Argandoña

A raíz de la salida de Nano Calderón de la cárcel para cumplir en una clínica psiquiátrica el resto de su arresto domiciliario total, la doctora María Luisa Cordero no tuvo filtro al momento de comentar el rol de Raquel Argandoña frente a la polémica de su hijo.

«La Raquel todavía no atina. ¿En qué no ha atinado? Debió haberse retirado de ese programa y haber pedido permiso sin sueldo, porque la baja audiencia que tiene Bienvenidos, por múltiples razones, es la permanencia de ella en el panel» comentó la psiquiatra en el programa ‘Síganme los buenos’.

Siguiendo por esta línea, la doctora Cordero agregó: «Yo he hecho una encuesta entre mamás, 15 personas más menos les he preguntado, ‘¿qué les parece la presencia de Raquel Argandoña en el panel?’. Yo no le tengo envidia a la Raquel, yo me conformo con lo que gano donde trabajo, estoy feliz».

«¿Cómo una mamá que ha pasado esta tragedia está ahí, hablando, haciendo puntos en la calle? Consistencia, decencia, amor paternal, pasión por los hijos, etc. Ella es una especie de Medea moderna, con pantalones rotos y con aros grandotes» agregó.

Finalmente la doctora Cordero señaló que: «Yo no lo digo por envidia, sino que obras son amores y no buenas razones. Ella está muy contenta, me alegro, yo soy mamá, pero ella no creo que haya cambiado ni que se haya hecho una introspección ni una psicoterapia. Porque ella tiene que reanudar vínculos con su hija. Esta tragedia no está terminada todavía».