«Somos amigos»: Raquel Argandoña aclara ‘encontrón’ con Amaro Gómez-Pablos Luego que se filtrara la supuesta discusión que habrían tenido Raquel y Amaro, se refirieron a esta situación en el matinal.

A partir de que se diera a conocer una supuesta discusión entre Amaro Gómez-Pablos y Raquel Argandoña durante una reunión que tuvo el equipo de ‘Bienvenidos’, la mañana de este jueves los involucrados salieron a aclarar la situación.

Pues, de acuerdo a lo que relató una fuente al equipo de Publimetro, Amaro le habría reprochado a Raquel que contara en vivo sobre su nueva relación, asegurando que tiene una actitud «majadera». A raíz de esto, la animadora aclaró en el programa que: «Yo no me pelee, yo le dije lo que pensaba, nosotros somos amigos».

Siguiendo por esta línea, Amaro señaló que «tuvimos un intercambio porque a mí lo que me gusta de Raquel es que es frontal. Pan, pan, vino, vino. No saben a qué atenerse y eso a mí me encanta».

«No hay que estar leyendo con subtítulos y eso lo encuentro estupendo. Cuando uno habla con ella me gusta porque puede ser el intercambio, puede haber dureza, pero lo que es agradable, es que también hay destellos de humor y eso lo divertido», continuó. «Ella se ríe y yo me río y al final claro, lo que pueden sacar a veces los medios de comunicación» señaló.

Tras esta respuesta, Tonka Tomicic preguntó: «¿Quién es el que habló, ese es el tema, podemos discutir muchas veces?». Junto con agregar: «Acá el tema es quién habló, éramos doce en la reunión y alguien tergiversó un poco…fue con maldad».

«No se puede confiar en nadie», replicó Argandoña, mientras que Amaro, un tanto decepcionado, señaló: «Yo prefiero exponerme y generar lazos de confianza, a pesar de una traición, ese ya es problema mío».