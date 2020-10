Raquel Argandoña y su nuevo rol de notera: «La gente me ve más cercana» En una nueva entrevista, Raquel Argandoña habló de su labor como notera en 'Bienvenidos' y los cambios en su vida.

Tras la gran polémica de su retoño Nano Calderón y su padre, Raquel Argandoña está de vuelta en el matinal ‘Bienvenidos’, pero con un rol muy distinto, pues por estos días se encuentra alejada del estudio y mucho más cercana a los seguidores del matinal.

Y en entrevista con La Cuarta, la panelista confesó que su nuevo rol como notera la mantiene muy animada. «Estoy en contacto ciento por ciento con la gente».

«Pienso que la gente me ve más cercana y también he madurado. Cuando me inicié en mi carrera era como distinta, aunque siempre he sido igual. Puede ser que a lo mejor me mostraba de una manera diferente, pero ahora no es así, me pasan cosas como a todo el mundo» señaló Raquel.

Siguiendo por esta línea, Argandoña agregó que «Yo creo que yo me hice un personaje tal vez, y siempre estaba como en esa. No es que esté arrepentida, pero creo que una va madurando. La vida y las experiencias te llevan a ser así. Yo soy una más, salvo que mi trabajo es público. Y la gente me está viendo normal».

Por otro lado, sobre el estilo frontal que ha demostrado frente a políticos y autoridades, Raquel señaló que «Yo trato de resolver las inquietudes que tengo y que me imagino, tiene la gente en su casa. Cuando hablo, digo ‘señora, a lo mejor usted se está preguntando esto’, que es la misma duda mía, y por eso se lo pregunto a los políticos. Y cuando hay algo que no me parece, también se lo represento».

«No son preguntas periodísticas, son del diario vivir, de la guata, como decimos nosotros. A mí me gusta, cuando estoy viendo televisión, digo ‘ojalá pregunten esto’, y justo lo hacen. Trato de hacer lo mismo cuando estoy en el ‘Bienvenidos’» cerró Argandoña.