Pato Frez y su lucha contra el cáncer: «Me dijeron que con suerte podía tener seis meses de vida» Hace ya un año Pato Frez fue diagnosticado con un grave tumor en el hígado, pero de todas formas se mantiene optimista.

Recientemente el recordado locutor Pato Frez estuvo invitado a ‘Sigamos de largo’, donde se refirió en detalle a la lucha que se enfrenta a diario tras ser diagnosticado hace ya un año de un complejo cáncer al hígado.

«Me dan a conocer que no hay solución para este cáncer, la única posibilidad sería tener un paliativo a través de la quimioterapia o inmunoterapia. Ahí me di cuenta que la cosa era grave. Eso fue el 29 de enero de este año, me dijeron que con suerte podía tener seis meses de vida, llevo ya siete» relató.

Siguiendo por esa línea, Pato Frez agregó que: «La salud está, como dicen los médicos, estable dentro de su gravedad. Es un cáncer bastante grande que tengo, es un tumor de 10 centímetros en la parte izquierda del hígado, muy al borde de donde está el estómago».

El comunicador que además se contagio de coronavirus en abril pasado, explicó que precisamente la ubicación del tumor es lo que ha complejizado su tratamiento, pues «no me permite hacer ninguna operación y menos un trasplante».

«La quimioterapia me la suspendieron hace algún tiempo, porque me estaba afectando mucho el daño hepático que tengo. Pero, además, también me dejan descansar porque la bilirrubina ha subido mucho y eso me permite, sin la inmunoterapia y sin la quimioterapia, poder estar con un poquito más de ánimo» comentó Pato.

Pese al complejo momento por el que pasa actualmente, Pato Frez se mostró más que optimista, asegurando que «estoy bien, estoy con vida, estoy con ganas».