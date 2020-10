Pamela Jiles con todo contra ministro Briones: «Me tiene podrida, me tiene chata» Durante la discusión de este martes por el segundo retiro de los fondos de las AFP, Pamela Jiles se con todo contra el ministro de Hacienda.

La tarde de este martes se llevó a cabo la sesión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se aprobó en general el proyecto para el segundo retiro del 10% de los ahorros de las AFP.

Durante la discusión de esta reforma, estaba presente la Diputada Pamela Jiles (una de las impulsoras de este proyecto). Además del Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a través de videollamada.

Es en este contexto que frente a la negativa del Gobierno por un segundo retiro de las AFP, es que Jiles no se guardó nada para criticar al jefe de cartera. «El señor Briones me tiene podrida, me tiene chata. El nivel de crueldad, insensibilidad y provocación al dolor de las personas que están siguiendo masivamente esta tramitación, su nivel de burla, me asombra».

«Quiero que la opinión pública sepa que en esto debemos actuar unidos, los políticos, que no vamos a poder sacar esto adelante sin la derecha, que es demasiado importante los compañeros parlamentarios de la derecha que hoy día han venido a votar afirmativamente en general a esta comisión, que sé lo que han pasado y lo que seguirán pasando y me parecen extraordinariamente valientes» agregó la diputada.

Siguiendo por esta línea, Jiles cerró: «La gente sabe que yo he sido inexpugnable en términos de nuestras diferencias y hoy día eso no está en cuestión, lo que está en cuestión es el sufrimiento de la gente y las necesidades de la gente».

Revisa los dichos de Pamela Jiles