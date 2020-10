Anita Alvarado le respondió sin filtro a Paty Maldonado: «En un solo día te destruyo» Hace algunos días Paty Maldonado trato de "quiltra" a Anita Alvarado y ella compartió un video respondiendo sin guardarse nada.

Hace algunos días Paty Maldonado no se guardó nada en su programa online ‘Las Indomables’, al momento de enviarle un duro mensaje a Anita Alvarado.

Pues en un capítulo de su espacio, el ex rostro de Mega lanzó: «A mí me gustan las peleas de perro grande, yo no peleo con quiltras ni con quiltros tampoco, ni cagando, mis peleas son de perro grande, pitbull».

Frente a esto Anita no dudó en salir a contestar por redes sociales, donde compartió el video de unas antiguas declaraciones que hizo en contra de Patricia Maldonado, cuando la criticó en su labor de madre.

«Esta fue una respuesta cuando ella se refirió a mis hijos, si mal no recuerdo hace muy poco que ella amenazaba diciendo con los hijos no» comenzó señalando la geisha chilena.

Junto a lo que Anita agregó: «Yo te voy a responder hoy con respecto a tu respuesta: todo Chile sabe que tienes cara de perro San Bernardo, pidiéndoles perdón a los Perros».

«Sí! Soy una verdadera quiltra para defender a los míos. Pero no me digas que tú eres de raza porque nos da vergüenza que lo creas» señaló.

«Hablando de hijos, hay que mirar alrededor o se te olvidó cuando fuiste a la licenciatura de tu hija y te pifiaron, además, cómo se puede pagar a un doctor para que le saque un pedazo de cráneo, ya que su cabeza es demasiado gorda y grande para ese cuerpo» escribió Anita.

«Mucho cuidado y lo digo de verdad o quieres que te recuerde algunos nombres de la milicia que protegían tu local para que pudieras vender la droga sin ningún problema…».

Para cerrar, Anita señaló que: «Y no te hagas pasar por lo que lo sabe todo, porque en un solo día te destruyo a ti y a los come mierda que te chupan el queso de tus asquerosas patas. Esto no tiene nada que ver con política para la gente que lo lea».

