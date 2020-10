Daniella Campos se sinceró sobre relación con su hermana Denisse: «No hablo hace muchos años con ella» Previo a la operación donde le extirparon dos tumores, Daniella Campos confesó que aún está distanciada de su hermana gemela.

Este lunes recién pasado, Daniella Campos se sometió a una operación donde le extirparon dos tumores en la cabeza, la cual habría resultado todo un éxito según sus cercanos. Así que previo a esto, la ex modelo dio una sincera entrevista a Tonka Tomicic para ‘Bienvenidos’.

Fue en este contexto que la periodista se refirió al distanciamiento que tiene con su hermana gemela. «No, no he hablado con la Denisse…No he hablado con la Denisse. No hablo hace muchos años con ella. No creo que sepa tampoco (de los tumores)» confesó al ser consultada por la animadora.

«¿Te gustaría hablar con ella?», insistió Tonka, ante lo cual Daniella Campos reconoció que sí, pero no en este momento tan complejo. «Me gustaría hablar con ella cuando esté bien. No en una situación como ésta, que es súper estresante, ni que sea éste el motivo», explicó.

Es más, la ex Miss Chile contó la especial sugerencia que le hizo su psicóloga previo a entrar a pabellón. «Mi psicóloga me decía que no me quedara con nada adentro ni ningún pendiente. Que escribiera una carta como para poder sacar todo lo que… porque a la cirugía hay que tratar de entrar lo más limpio posible y liviano, muy liviano».

Finalmente Daniella no hizo esta carta, ya que en las últimas semanas estuvo muy sensible. «La verdad es que lloré mucho, mucho. Esta semana que estuve sola, lloré hasta que me cansé de llorar. Yo no quiero no enfrentar las situaciones, pero sí necesito un stand by para poder usar toda mi energía en mi recuperación, que es lo que me importa hoy día».