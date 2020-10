Daniela Aránguiz sobre su relación: «He estado sola todo mi matrimonio» En una reciente entrevista, Daniela Aránguiz se confesó sobre su vida matrimonial y las reflexiones que ha hecho esta cuarentena.

Recientemente Daniela Aránguiz estuvo invitada al programa por Instagram de Jordi Castell, ‘Live me’, donde sorprendió con sus declaraciones sobre su matrimonio con Jorge Valdivia, asegurando que durante la cuarentena ha reflexionado sobre su vida con el futbolista.

«Me he puesto a pensar que he estado sola todo mi matrimonio, muy sola. Me pongo a pensar que cuando estábamos en Brasil, yo con los niños chicos, Jorge se levantaba y se iba a tomar desayuno al club, después llegaba a mi casa a almorzar 20 minutos, descansaba y después se iba a entrenar de nuevo y no lo veía» comenzó señalando

Siguiendo por esa línea, Aránguiz recordó que además en esa época ella además estaba estudiando, mientras que Valdivia estaba muy ocupado entre su club y la selección chilena, por lo mismo afirma que «yo siempre sola en otros países con mis cabros chicos y dándole».

También te puede interesar: La drástica decisión de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia para proteger a sus retoños en la pandemia

Además, la chiquilla comentó que: «Entendí muchos miedos míos. Por qué yo he perdonado, por qué siempre estoy. Por qué yo nunca he podido dejarlo, siendo que muchas veces he querido».

Por otro lado, Daniela Aránguiz habló de la relación con la familia de su esposo, comentando que en un principio fue muy difícil. «Yo siempre fui muy tajante y dije las cosas que pienso. Mi suegra al principio me tenía mala, me querían cambiar, querían que yo fuera la dueña de casa… Tuve muchas peleas con ella y con Jorge porque no querían que yo saliera en TV. Jorge me decía ‘¿Por qué? si no tienes la necesidad económica'».

Esa vez ella recuerda que le dejó claro a Valdivia que no porque ganara menos que él, ella no iba a trabajar en lo que le gustaba.