«Yo trato de no meterme» Revelan audio de Hugo Bustamante tras desaparición de Ámbar Una vecina interactuó con Bustamante a las pocads horas de la desaparición de Ámbar para preguntar sobre su paradero.

Siguen apareciendo nuevos detalles sobre los días de búsqueda previos al terrible hallazgo del cuerpo de Ámbar Cornejo. Y recientemente se dio a conocer el audio que una vecina que en las primeras horas de la desaparición se acercó a la casa de Hugo Bustamante.

Este registro fue revelado por el matinal ‘Contigo en la mañana’, donde queda en constancia que una de las vecinas le pidió más antecedentes sobre la joven al ahora imputado, quien en ese momento reconoció haberla visto.

«Yo trato de no meterme. Le dimos la plata y la Ámbar se fue, como siempre» señaló Bustamante a la mujer sobre la supuesta entrega de la pensión alimenticia a la adolescente.

Frente a la insistencia de la vecina, el acusado insistió en su punto: «No, si yo trato de no hablar, entiéndame. Yo trato de no meterme, si no soy tampoco tan cerrado de mente (…) La puedo entender a la muchacha, entonces, tú sabes que, que se entienden entre ellas».

«Ya, pero y usted después de eso no sabe si la Denise habló con ella de nuevo. En el fondo eso queremos saber, porque nosotros la llamamos a la Denise y nos cortó el teléfono» fue la réplica de la mujer, quien no logró obtener mayor información.