Papá de Ámbar rompió el silencio: «Tiene que caer la mamá» Tras el crimen de Ámbar, el papá de la joven habló en exclusiva con 24 Horas donde apuntó que la madre es responsable.

La noche de este lunes, en el noticiero 24 Horas hablaron de manera exclusiva con Ulises Cornejo, padre de Ámbar, y quien decidió romper el silencio por primera vez la el trágico crimen en contra de su hija por parte de la Hugo Bustamante.

El hombre de 43 años comenzó relatando que con la adolescente tenía «una relación estrecha, hablamos a diario (…) había planes de irnos a vivir juntos a Antofagasta, no fue tan rápido porque a ella le costaba dejar su hermanos, a su mamá y amistades».

Siguiendo por esa línea, indicó que en 2012 el tribunal le entregó la custodia de Ámbar, pues la pequeña tuvo problemas con la pareja de Denisse Llanos en ese momento, finalmente esta la recuperó tras cumplir con una serie de requisitos. «Según tribunales, la mamá está primero» señaló Cornejo.

Tras esto, debió regresar al norte por motivos laborales, pero de todas formas el ingeniero señaló que «en esos viajes, y en confabulación con la abuela materna de Ámbar, queríamos que Ámbar, de una vez por todas, se quedara conmigo en Antofagasta».

La implicación de la madre

Ulises Cornejo no tiene dudas al momento de referirse a la relación de la madre de Ámbar con el crimen. «No es víctima. Ella es cómplice totalmente, 100% cómplice. Ella siempre la negó»

«Cuando yo venía viajando, quise ir a verla inmediatamente a Limache y ella no me dio la dirección, nunca quiso hablar conmigo personalmente de la desaparición (…) Con Carabineros nos fuimos a esperarla a la casa donde vivía, a la casa del maldito éste. La llamé una y otra vez y no me contestó nunca más» agregó.

Finalmente el papá de Ámbar asegura que por esto «tiene que caer la mamá, y si es que no la familia de este tipo. Todos en esa casa, esa casa es muy chica, el terreno es chiquito. Imposible que no hayan visto nada. No sé qué pasa por la cabeza de esa mujer, pero ella sabía».