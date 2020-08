Tatiana Merino contó la firme de su mala onda con Patricia Maldonado A través de redes sociales, Tatiana Merino compartió un largo texto donde afirmó que ya no le afecta la violencia de Maldonado.

Recientemente te contamos que Tatiana Merino no se guardó nada al momento de criticar duramente a Patricia Maldonado por sus dichos transfóbicos y homofóbicos, donde aseguró que la opinóloga lleva años escondiendo su verdadera orientación sexual.

Además se refirió a un video donde se puede ver a la cantante tratando mal a su mascota y acusándola de maltrato animal. Tras esto la ex vedette compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram donde se refiere a su mala onda con la opinóloga, junto con revelar el por qué quiso hablar ahora.

«Quiero agradecer públicamente a Patricia Maldonado. Por primera vez después de tantos años, al referirse de mi persona, NO uso la palabra ladrona, casa de ancianos, te robaste dinero y bla bla bla. Algunos me advertían, ten cuidado, la Paty se ira con toda su artillería… pero yo respondía… el que nada hace, nada teme. Y preparé mi pecho, su violencia ya no me afecta. Pero esta vez fue diferente» comenzó escribiendo Tatiana.

Siguiendo por esta línea, señaló que: «La raíz de mi rabia hacia ti lo tengo bien clarito, nació en aquella época en que me inventaste problemas de dineros mal usados en la fundación, siendo que sabias que estaba todo ok. Siempre tu violencia basada en mentiras; eso si me afectó y fue ahí cuando comencé a ver los efectos de lo que significó decirle NO a la señora Patricia Maldonado, la intocable comadre del dictador».

«Que quede claro que esto no es una pelea trivial de farándula o mujeres adultas discutiendo temas pasados. Mi tema es otro», aclaró Tatiana, para luego agregar: «Yo ya sufrí con su violencia y callé, porque como usted dice yo era un quiltro y usted un pitbull».