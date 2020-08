Repudio a senador mexicano por reprender a su esposa por estar ‘enseñando mucha pierna’ Samuel García debió salir a pedir disculpas por un video con comentarios machistas. “Agradezco que me señalen este tipo de actitudes”, dijo.

Repudio en las redes sociales generó un video de un senador mexicano que reprende a su esposa por estar “enseñando mucha pierna” en una videollamada.

“Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna. Sube la cámara, chinelas”, es parte de la “llamada de atención” de Samuel García (32), del partido Movimiento Ciudadano, a su esposa Mariana Rodríguez.

Puro acomplejad@ se ofende con el video de Mariana. pic.twitter.com/Hl23qgfyXV — pan con estrias (@conchasconcafee) August 10, 2020

“Que bajes la pierna, no andes enseñando la pierna. Pos me casé contigo pa mí, no pa que andes enseñando”, le dice García provocando el desconcierto de la mujer.

El registro se viralizó por las redes sociales generando repudio y críticas por parte de los usuarios, que calificaron la actitud y los comentarios de machistas.

Las palabras de García provocó que decenas de usuarias participaran de la campaña #YoEnseñoLoQueQuiera en rechazo a los dichos del parlamentario.

También te puede interesar: Ladrón y su hijo asaltan peluquería luego de cortarse el pelo

“NO son ‘bromas’ los comentarios machistas. Nadie le pertenece a nadie, sal de aquello que frena tu felicidad” y “Personas dentro de la política como el Senador Samuel García, son ejemplo de una sociedad retrógrada que cree que el cuerpo de una mujer es una propiedad”, fueron algunas de las publicaciones de algunas mujeres en rechazo a los comentarios de García.

Ante las críticas y el repudio, el senador azteca salió a pedir disculpas por lo ocurrido. “Las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar”, dice en una publicación en Twitter.

De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar. https://t.co/QJrrhIVMMY — Samuel García (@samuel_garcias) August 10, 2020

“Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar”, agregó.

Por su parte, la esposa del senador también se refirió al polémico video. “Los que te conocemos sabemos que fue un error. Eres el mejor esposo del mundo y te amooooooo con todo mi corazón!!!!!! De todo se aprende y me da gusto que lo reconozcas y que no se repita!”, escribió en las redes sociales.