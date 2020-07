Tras ocho días hospitalizado por Covid-19 dan de alta a Manuel José Ossandón Luego de que se contagiara nuevamente de Covid-19, finalmente el senador Manuel José Ossandón fue dado de alta de la clínica.

Durante la jornada de este lunes y tras estar internado por ocho días en la unidad de cuidados básicos exclusivos de Covid-19 de la Clínica Santa María, finalmente Manuel José Ossandón fue dado de alta.

Hay que recordar que durante la semana pasada se confirmó que el senador de Renovación Nacional se contagió por segunda vez de coronavirus. Por lo que tras su alta, se le indicó reposo absoluto y aislamiento en su casa, esto tras ser atendido por el centro de infectología del centro de salud.

Este pasado 28 de junio Ossandón fue ingresado al servicio de urgencias respiratorias. Esto por presentar fiebre y síntomas respiratorios, después de someterse al test del coronavirus y dar positivo por segunda vez.

«En esta oportunidad los síntomas son mucho más complejos. Estoy muy preocupado porque si esto me pasó a mi, de contagiarme por segunda vez, igualmente le puede pasar a muchos chilenos y chilenas. Se suponía que luego del cuidado de 14 días gozaba de inmunidad, como nos ha ducho la autoridad, lo que a juicio de lo que me pasa no es tan así» señaló en aquella ocasión.